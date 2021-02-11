المطرب حقروص يكشف موقفًا طريفًا بسبب تشبيهه بنجمي الاتحاد وبرشلونة

المواطن - محمد سمعه

كشف المطرب الشاب سلطان خليفة المُلقب بـ “حقروص” عن موقف طريف تعرض له بعد تشبيه جماهير الاتحاد له باللاعب سعود عبدالحميد مدافع الفريق الكروي الأول بالعميد.

تشابه عجيب بين حقروص وسعود عبدالحميد

وتحدث حقروص لـ برنامج “الراصد” اليوم الخميس المذاع على قناة “الإخبارية” قائلًا: “جماهير العميد أو الجماهير السعودية عاشقة برشلونة، عندما أنشر منشورًا على الإنستجرام أو أعرض أغنية جديدة لي، يقولون إنني شبيه سعود عبدالحميد لاعب العميد وإنني أُشبه أيضًا الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة الإسباني”.

وأضاف حقروص: “حقيقة أجد الأمر مضحكًا وطريفًا؛ لأنهم يصدقون ويقولون لي اذهب إلى الملعب، واترك الغناء، أنا مطرب وما يحدث هو بسبب وجود تشابه بيني وبين اللاعبين”.

الاتحاد يخرج من ديربي جدة متعادلًا

وكان العميد سقط بفخ التعادل اليوم الخميس ضد النادي الأهلي بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الـ18 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل العميد حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة بعد التعادل مع الأهلي.







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