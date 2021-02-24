المقابلة الإعلامية تُغرم العويس وسيبا 40 ألفًا

المواطن - مروة نبيل

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أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن عقوباتها ضد عدد من اللاعبين، وفي مقدمتهم؛ حارس مرمى النادي الأهلي محمد العويس، ونجم فريق الشباب، سيباستياو جونيور “سيبا”.

تغريم العويس وسيبا

وأشارت لجنة الانضباط في بيانها، إلى أن محمد العويس وسيبا غابا عن المقابلة الإعلامية في منطقة الفلاش إنترفيو بعد مباراة الأهلي أمام العين والشباب ضد الفتح في الجولة الـ19، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير المنسق الإعلامي للمواجهة.

ولفتت إلى أنه تم تغريم محمد العويس وسيبا 20 ألف ريال لكل منهما، بعد ثبوت مخالفتهما للمادة (2/63) من اللائحة، وذلك في قرار غير قابل للاستئناف وفقًا للمادة 139 من لائحة لجنة الانضباط والأخلاق.

على الجانب الآخر، لعب الشباب والأهلي ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بتحقيق الليوث لفوز كبير بثلاثية دون رد، لينفرد بصدارة جدول الترتيب برصيد 41 نقطة.

الانضباط تُغرم نجما الرائد والباطن

كما أعلنت لجنة الانضباط عن تغريم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد منصور الحربي، ونجم فريق الباطن، يوسف الشمري مبلغ 20 ألف ريال لكل منهما لغيابهما عن المنطقة الإعلامية الفلاش إنترفيو أيضًا، بعد نهاية مباراة الفريقين.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في الفوز على نظيره الرائد بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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