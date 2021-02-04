المنشطات تُراقب لاعبي الهلال وأبها في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تشهد مباراة الهلال وأبها ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين المقرر انطلاقها، بعد قليل، تواجد فريق من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات.

المنشطات تُراقب اللاعبين

وأشار حساب البطولة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى تواجد فريق من لجنة المنشطات في مباراة الهلال وأبها اليوم بالجولة الـ17، وتم إبلاغ إداريي الفريقين بالإجراءات المتبعة للكشف.

ويتواجد فريق من لجنة المنشطات بشكل مستمر خلال المباريات الماضية، سواء في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أو مواجهات كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي انتهت بتتويج الهلال بطلًا للمرة التاسعة في تاريخه.

مباراة الهلال وأبها اليوم

وتُقام مباراة الهلال وأبها اليوم عند الساعة 6:15 على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ17 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسبق أن لعب الفريقان 5 مباريات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرة للأزرق، فيما فشل أبها في تحقيق الفوز، ويمكن الاطلاع على تاريخ مواجهاتهما عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقبل مباراة الهلال وأبها اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة من 15 مباراة، فيما يقع الفريق الأبهاوي في المركز العاشر برصيد 21 نقطة من 16 لقاء.







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