‎الرئيسية
جديد الأخبار
الموارد البشرية ترخص لجمعية ممرضون
الأول من نوعه على مستوى المملكة

الموارد البشرية ترخص لجمعية ممرضون

2021/02/18
الساعة 7:34 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
الموارد البشرية ترخص لجمعية ممرضون
المواطن - الرياض
العناوين الفرعية
1 الترخيص الأول من نوعه
2 ترخيص الموارد البشرية يرفع مستوى المهنة

أصدرت وزاره الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الموافقة على الترخيص لجمعيه ممرضون بالعمل تحت مظلة الوزارة.

الترخيص الأول من نوعه

وقد صرحت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الدكتورة نوفا العفري العنزي بأن هذا الترخيص هو الأول من نوعه على مستوى المملكة لجمعية أهلية تُعنى بفئة الممرضين والذين يمثلون القلب النابض للجهاز الطبي.

ترخيص الموارد البشرية يرفع مستوى المهنة

ويضم مجلس إدارة الجمعية نخبة من الممرضين المتميزين في المجال العلمي والعملي، كما ستقدم الجمعية العديد من البرامج التي من شأنها رفع مستوى التمريض والممرضين بالمملكة؛ مما يساعد على زيادة فرص العمل المناسبة وحسب المؤهلات التي يحملها الممرضون.

كما شكرت العنزي، وزير الموارد البشرية على الثقة التي منحت للجمعية بهذا القرار.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :