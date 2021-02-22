الموارد البشرية تعلق على إعلان توظيف يحتوي على تمييز ضد المرأة

المواطن - الرياض

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علقت وزارة الموارد البشرية على إعلان للوظائف يحتوي على تمييز ضد المرأة، إذ وضع عبارة “للرجال فقط”.

وقالت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “إن الإعلان مخالف للمادة الثالثة من نظام العمل”.

العمل حق لجميع المواطنين

وأضافت وزارة الموارد البشرية أن العمل حق للمواطن، ولا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توفر الشروط المنصوص عليها في النظام.

وتابعت وزارة الموارد البشرية أن المواطنين متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان”.

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