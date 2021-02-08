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“المواطن” توثق أمطار أحد رفيدة ومراكزها
الأجواء الشتوية جذبت المتنزهين

“المواطن” توثق أمطار أحد رفيدة ومراكزها

2021/02/08
الساعة 5:32 مساءً
- ‎فيالمواطن - عسير, آخر الاخبار, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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“المواطن” توثق أمطار أحد رفيدة ومراكزها
المواطن- فهد القحطاني- أحد رفيدة
شهدت محافظة أحد رفيدة ومراكزها بعد ظهر اليوم أمطارًا ما بين غزيرة ومتوسطة، سالت على إثرها بعض الشعاب وجذبت العديد من الأهالي للخروج للنزهة والاستمتاع بالأجواء المطرية.
أمطار اليوم على محافظة احدرفيدة ومراكزها

حالة الطقس اليوم

ولا تزال المنطقة تشهد تقلبات جوية توحي بالمزيد من هطول الأمطار حسب ما جاء في موقع المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الاثنين حيث من المتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغريبة كذلك الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير وأجزاء من منطقة نجران.
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