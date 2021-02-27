النتائج النهائية لـ سباقي فورمولا إي الدرعية الليليين

المواطن - محمد سمعه

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أُسدل الستار على منافسات سباقي فورمولا إي الدرعية الليليين اللذين أُقيما في منطقة الدرعية التاريخية.

أصحاب أول 6 مراكز بعد نهاية سباقي فورمولا إي:

وحصد الهولندي نيك دي فريز المركز الأول بعد نهاية السباقين، بينما جاء البريطاني سام بيرد ثانيًا والهولندي روبين فيرنز ثالثًا والسويسري مورتارا رابعًا، أما السائق الفرنسي جيان فيرنيه فجاء خامسًا، أما النيوزيلاندي ميتش إيفانز فحل سادسًا.

ونجح البريطاني بيرد سائق فريق جاغوار راسينج من الفوز بالسباق، متفوقًا على السائق الهولندي روبين فرينز والفرنسي جيان فيرنيه، حيث توجهت كافة السيارات للصيانة بعد رفع العلم الأحمر، ليتوقف السباق قبل دقيقتين من نهايته، ويتم إعلان بيرد فائز بالسباق الليلي الثاني في فورمولا إي.

وكان الهولندي نيك دي فيرنز تُوج بالسباق الليلي الأول أمس متفوقًا على السائق السويسري موراتادا.

ولي العهد يشهد السباق الختامي:

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظه الله- قد شهد اليوم، منافسات الجولة الثانية من سباق “فورمولا الدرعية 2021″، الذي أقيم في الدرعية التاريخية للسنة الثالثة على التوالي، وذلك ضمن الموسم السابع لبطولة العالم “إي بي بي فيا فورمولا إي”.

وفور وصول سمو ولي العهد إلى مضمار السباق كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة.

وقد عزف السلام الملكي، ثم توجه سمو ولي العهد إلى المنصة الرئيسية لمشاهدة السباق.

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