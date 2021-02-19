النصراويون الغاضبون: استقالة السويكت مطلبنا

المواطن - محمد سمعه

دشنت جماهير نادي النصر منذ لحظات وسمًا طالبت فيه صفوان السويكت رئيس النادي بتقديم استقالته والرحيل، وذلك في ظل تراجع نتائج الفريق الكروي الأول، وكان آخرها الخسارة من نادي القادسية.

وطلبت جماهير العالمي من خلال وسم” استقالة السويكت مطلب نصراوي” رحيل الأخير عن رئاسة النادي بسبب تراجعه في جدول الترتيب بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من المركز السابع إلى التاسع برصيد 25 نقطة، بعد الخسارة من القادسية بهدف دون رد في الجولة الـ19.

وعلق سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر على الوسم قائلًا: “هاشتاق يتصدر التريند، وأعتقد مطلب عادل جدًا من مدرج الشمس، وإذا رحل الرجل خلال الساعات المقبلة فهو يقدم أكبر هدية لكبير العاصمة”.

النصراويون يطلبون عودة سعود السويلم

وطالب بعض من جماهير النصر بعودة سعود السويلم لرئاسة النادي خلال الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق، حقق الفريق الكروي الأول بنادي النصر، رقمًا كارثيًا بعد خسارته أمس الخميس من القادسية في الجولة الـ19 بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وللمرة الأولى، يتعثر العالمي في 12 مباراة في أول 19 جولة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

يذكر أن العالمي يحتل حاليًا المركز التاسع في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة بعد الخسارة من القادسية. وكان المدرب الكرواتي ألين هورفات تولى تدريب النصر في ديسمبر الماضي، خلفًا للمدرب البرتغالي روي فيتوريا، وقاد العالمي للفوز بلقب كأس السوبر السعودي على حساب نادي الهلال في يناير الماضي. موعد ديربي الرياض بالجولة الـ20 ويستعد العالمي لمواجهة فريق الهلال في قمة الجولة العشرين من دوري محمد بن سلمان للمحترفين يوم الثلاثاء المقبل.

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