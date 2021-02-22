النصراويون تعليقًا على استبعاده: كلنا معاك حمدالله

المواطن - محمد سمعه

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وجهت جماهير النصر، رسائل الدعم للنجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، وذلك بعد قرار الكرواتي ألين هورفات مدرب النصر باستبعاده من مواجهة الهلال في الديربي غدًا الثلاثاء.

ودشن جمهور النصر وسمًا اليوم الاثنين بعنوان ” كلنا معاك حمدالله” وذلك بعدما أكد سعود الصرامي المتحدث باسم النصر السابق، أن هورفات سوف يستبعد النجم المغربي من الديربي، من أجل استعادة مستواه الفني.

أسباب مواجهة نجم النصر للانتقادات

وكان المهاجم المغربي، تعرض لانتقادات عديدة مؤخرًا بسبب هبوط مستواه الفني وزيادة وزنه، حيث طلب خالد العقيلي نجم النصر السابق من المدرب الكرواتي هورفات، استبعاد اللاعب المغربي من التشكيلة الأساسية، والاستعانة بخدمات اللاعب رائد الغامدي.

حمدالله يُهدر 4 ركلات جزاء لـ النصر

وبجانب هذا فإن اللاعب المغربي، أهدر 4 ركلات جزاء لـ النصر ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في مباريات أبها والاتفاق والأهلي والشباب.

وجاء تفكير هورفات في استبعاد اللاعب المغربي نظرًا للضغط الجماهيري الذي يتعرض له بسبب تراجع نتائج العالمي مؤخرًا، وذلك بعد خسارتين متتاليتين في الدوري ضد كل من الشباب والقادسية.

وكانت لجنة الانضباط أصدرت قرارًا بتغريم النجم المغربي حمدالله 15 ألف ريال، وذلك بسبب تبادله للقميص مع أحد لاعبي التعاون خلال مباراة النصر والتعاون الماضية، وهو ما خالف الإجراءات الاحترازية، كما قررت تغريم البرازيلي كاسيو أنجوس حارس التعاون غرامة قدرها 15 ألف ريال، وذلك بسبب تبادله لقميصه وهو ما يُخالف الإجراءات الاحترازية.

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