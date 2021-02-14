النصراويون يُطالبون برحيل هؤلاء بعد رباعية الشباب

المواطن - محمد سمعه

شنت جماهير نادي النصر هجومًا كبيرًا على مجلس إدارة النادي واللاعبين، وذلك بسبب الخسارة القاسية من الشباب برباعية دون رد على ملعب “مرسول بارك”.

وعبر حساب العالمي في “تويتر” طالبت جماهير الأصفر برحيل صفوان السويكت عن رئاسة النادي بالإضافة لرحيل كل من المغربي عبدالرزاق حمدالله ومواطنه نور الدين أمرابط بالإضافة للأرجنتيني بيتي مارتينيز واللاعب أسامة الخلف وفراس البريكان بسبب تخاذلهم في المباريات الأخيرة وليس فقط في لقاء الشباب.

مطالبة باستقالة السويكت

وفي إطار هذا السياق، طالب الإعلامي الرياضي سلطان الزايدي، صفوان السويكت بالاستقالة من رئاسة العالمي، مضيفًا أنه حقق أشياء إيجابية للعالمي، لكن استقالته ستكون مفيدة للفريق على حد قوله.

العقوبات المتوقعة بعد أحداث لقاء النصر والشباب

وفي وقت سابق، كشف المحامي والمستشار القانوني محمد الديني عن العقوبات المتوقعة، بعد الأحداث التي شهدتها مباراة النصر والشباب أمس السبت.

وقال الديني في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” : “وفقًا لنص المادة 72 من لائحة لجنة الانضباط فإن الشخص يُعاقب إذا كان مسؤولًا وأساء إلى كرامة شخص آخر بالألفاظ أو الأفعال العنصرية، أو لأي سبب آخر بالمنع من أي نشاط يتعلق بكرة القدم مدة لا تزيد عن عامين مع غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال”.

وكان الإعلامي وليد الفراج قال: إن البرازيلي سيبا لاعب نادي الشباب، طلب فسخ عقده مع النادي والرحيل عن النادي بعد المشادة التي حدثت بينه وبين أحد إداريي العالمي، خلال مباراة الفريقين التي انتهت بفوز الشباب برباعية.

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