النصر يتقدم على الهلال بالشوط الأول في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة النصر ضد الهلال في ختام منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتقدم العالمي بهدف دون رد.

د21’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️ ⁦@AlNassrFC⁩ يسجل الهدف الأول عن طريق بيتي مارتينيز ⁧#النصر_الهلال pic.twitter.com/qkFpPTkqxg — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) February 23, 2021

النصر يتقدم بهدف:

وبدأت مباراة النصر ضد الهلال المقامة على ملعب مرسول بارك بشكل سريع، وضغط الفريقان منذ الدقائق الأولى بحثًا عن تسجيل هدف مبكر وتسجيل مهمته في خطف الثلاث نقاط.

وتمكن الأرجنتيني بيتي مارتينيز من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 21 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعدما انفرد بحارس المرمى الهلالي عبدالله المعيوف، وكاد الزعيم أن يتعادل عند الدقيقة 28، إلا أن عبدالإله العمري أنقذ الفرصة.

وأشهر حكم ديربي الرياض البطاقة الحمراء في وجه مدير الكرة في نادي الهلال، سعود كريري عند الدقيقة 40، بعد مشادته مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي بيتروس، لتنتهي أحداث الشوط الأول من ديربي الرياض بتقدم العالمي.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

وقبل مباراة اليوم، يحتل العالمي المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المركز الثاني برصيد 36 نقطة.

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