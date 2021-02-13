النصر يحدد صفقته القادمة بعد إسقاط كيم سو من قائمته

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن نادي النصر حدد صفقته القادمة، من أجل قيدها في قائمته، بعد موافقة اللاعب الكوري الجنوبي كيم جين سو على إسقاط اسمه من قائمة الفريق الكروي الأول.

الإصابة تمنع جين سو من البقاء في النصر:

وكان كيم جين سو الظهير الأيسر انضم للعالمي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية وشارك في 7 مباريات مع العالمي، كما تعرض لإصابة قوية في مباراة الرائد بكأس خادم الحرمين الشريفين؛ مما تسبب في ابتعاده عن مباريات الأصفر خلال الفترة الأخيرة.

ووافق جين سو على حذف اسمه من قائمة الفريق الكروي الأول وفقًا لـ”جول” بعدما اكتُشف أن اللاعب الكوري سيظل يُعالج حتى شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف “جول” أن رفع اسم كيم جين سو من قائمة النصر، سيدفع إدارة الفريق لضم صفقة بديلة له خلال الفترة المقبلة.

شرط ضم النصر للصفقة البديلة لـ جين سو:

وبحسب تصريحات جابر الجهني رئيس لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، فإن العالمي سيكون مُطالبًا بضم لاعب حر وغير مرتبط بأي عقود مع نادٍ آخر.

وينطبق هذا الأمر على اللاعب البرازيلي أليكس تيكسيرا نجم فريق جيانغسو سوننج الصيني السابق، الذي يُعد حاليًّا صفقة انتقال حر؛ كونه لم ينتقل لأي نادٍ بعد.







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