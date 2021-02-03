النصر يرد على المشككين بالدليل: بطولاتنا 45 وللمجد بقية

المواطن - محمد سمعه

رد نادي النصر، اليوم الأربعاء، بالدليل على بعض من المشككين الذين شككوا حول عدد بطولات العالمي بعد تتويجه الأخير بلقب كأس السوبر السعودي يوم السبت الماضي على حساب نادي الهلال.

العالمي حقق 45 بطولة وليس 26 !

ونشر الحساب الرسمي للعالمي عبر “تويتر” إنفوجراف لعدد البطولات التي حققها أصفر العاصمة بدءًا من عام 1955 حتى عام 2021، حيث تمكن الفريق من الفوز بـ38 بطولة رسمية وحقق 7 بطولات دولية؛ ليكون المجموع 45 بطولة.

وكان الناقد الرياضي عادل التويجري قال في برنامج “الدوري مع وليد” مساء السبت الماضي: إن العالمي حقق 26 بطولة بعد التتويج بالسوبر السعودي، لكن الناقد الرياضي محمد العنزي قال بأن العالمي حقق 45 بطولة وليس 26.

رسالة بغلف للاعبي النصر:

وفي وقت سابق، وجه عبدالعزيز بغلف، العضو الذهبي لنادي النصر، رسالة مهمة للاعبي الفريق الكروي الأول بالعالمي، وذلك قبل مواجهة نادي التعاون غدًا الخميس بالجولة السابعة عشرة في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغرد بغلف قائلًا عبر حسابه في “تويتر” اليوم الأربعاء: “بتوفيق الله ثم بجهود نجومنا وبعد تحقيق كأس السوبر بجدارة وبثلاثية كادت تكون تاريخية مثل شربة ماء، نصرنا سيخوض المباراة الأصعب غدًا للاستمرار في حصد النقاط، كل التوفيق لنجومنا الأبطال”.







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