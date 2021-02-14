النصر يطلب تدخل وزير الرياضة ويرفض الإساءة لـ عبدالغني

المواطن - مروة نبيل

بعثت إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت خطابًا رسميًا إلى وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، كما تقدمت بشكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق.

الشباب يفوز برباعية ويتصدر

ولعب النصر ضد الشباب على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح الليوث في تحقيق الفوز برباعية دون رد.

واتسمت المباراة بالتوتر والمشاحنات، حيث شهدت مشادة بين نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، سيبا وأحد إداريي العالمي، لتؤكد وسائل إعلام أن النجم البرازيلي طلب الرحيل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر يُعلق على أحداث مباراة الشباب

وتطالب إدارة السويكت بالتدخل بعد “الأحداث المخجلة التي ظهرت في مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الشباب والألفاظ المسيئة والاتهامات الباطلة التي صدرت أثناء المباراة تجاه المدير التنفيذي لكرة القدم، حسين عبدالغني”.

وأكدت الإدارة أن “ما حدث يعتبر اتهامًا باطلًا ومسيئًا ليس فقط لنادي النصر ولكن لرياضة كرة القدم السعودية والعاملين فيها ومحاولة لتأليب الرأي العام باتهام لا يمكن أن يقبله مجلس الإدارة خصوصًا والشعب السعودي عامة، لا سيما وهو يحمل اسم الدوري الأغلى على قلوبنا دوري كأس الأمير محمد بن سلمان”.

وتابع البيان: “كما نؤكد بأن نادي النصر كان ولا زال حريصًا على الحفاظ على الصورة المشرفة للرياضة السعودية، فقد نافس الفريق في عدد من المباريات وكسبنا وخسرنا، ولم نخرج عن المفهوم الحقيقي للروح الرياضية والتنافس الشريف”.

وأضاف: “فقد شاهدنا الموسم الماضي عقب خسارة نادي الشباب بأربعة أهداف من النصر تصريحات إعلامية وألفاظ نابية خارجة عن الروح الرياضية تجاه العالمي، وشاهدنا بالأمس إساءات متكررة وألفاظ لا تليق وادعاءات واتهامات بلا بنية ولا إثبات تجاه حسين عبدالغني”.

وواصل: “كما نؤكد دعمنا الكامل للنجم حسين عبدالغني ضد هذه الادعاءات الباطلة والتي للأسف تبنتها بعض وسائل الإعلام الرياضية.. ويبقى السؤال الأهم الذي يؤكد عدم صحة الاتهامات الباطلة والخطيرة، لماذا لم يُبعد حكم الساحة الكابتن حسين بعد تشاوره مع الحكم الرابع القريب من الحدث؟، ولماذا اعتذر إداري نادي الشباب أكثر من مرة لعبد الغني والمدرب آلين هورفات وقت الحادثة كما صورته كاميرا الناقل الرسمي!”.

وجاء في ختام البيان: “لذلك كله يطالب مجلس إدارة نادي النصر بتحقيق رسمي تخرج نتائجه للرأي العام وتطبق فيه أقصى العقوبات تجاه كل الأطراف التي ساهمت في تأليب الرأس العام، وأن يكون ذلك في أسرع وقت ممكن وليس كما حدث في قضية (باصات الجماهير) التي لم تظهر نتائجه حتى يومنا هذا.. والله الموفق”.

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