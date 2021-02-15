النصر يُوضح تفاصيل إصابة سلطان الغنام

المواطن - محمد سمعه

تناولت تقارير إعلامية، كشف نادي النصر عن تفاصيل إصابة مدافعه الأيمن سلطان الغنام، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الشباب الأخيرة بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سلطان الغنام غادر مباراة الشباب اضطراريًا للإصابة

وكان سلطان الغنام غادر مباراة النصر والشباب، متأثرًا بالإصابة وهو اللقاء الذي انتهى بفوز الليث برباعية دون مقابل.

وأكد النصر على إصابة الغنام بكدمة قوية في الفخذ، حيث سيغيب اللاعب بسببها عن التدريبات حتى نهاية الأسبوع الحالي وفقًا لـ صحيفة “الرياضية”.

ويحتل النصر حاليًا المركز السابع في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 25 نقطة، بعد الخسارة من الشباب، وهي أول خسارة لأصفر العاصمة، تحت قيادة مدربه الكرواتي ألين هورفات.

وشهدت الجولة الثامنة عشرة، تسجيل 28 هدفًا منها 3 أهداف عبر ركلات جزاء من إيفر بانيغا لاعب الشباب ويوسف نياكاتي لاعب الوحدة وحسن العمري لاعب نادي القادسية.

الجولة الـ18 لم تشهد أي بطاقات حمراء

كما شهدت الجولة منح الحكام للاعبين 36 بطاقة صفراء ولم تُشهر البطاقة الحمراء خلال مباريات الجولة.

وتمكنت 3 فرق في الجولة الـ18 بـ دوري محمد بن سلمان في الخروج بشباك نظيفة وهي الشباب والقادسية وضمك بينما لم تتمكن 3 فرق من إحراز أي أهداف في الجولة وهي الهلال والنصر والتعاون.

وسيواجه النصر، منافسه القادسية يوم الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ19 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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