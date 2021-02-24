النظرة الأولى على فندق ساوثرن ديونز في السعودية 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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تقوم شركة فوستر وشركاه بتصميم فندق ساوثرن ديونز Southern Dunes في السعودية كجزء من مشروع البحر الأحمر للتنمية السياحية على الساحل الغربي، وسيحتوي على 40 فيلا محمية بأسقف خشبية.

ومن المقرر أن يتم بناء المجمع الفندقي على بعد 100 كيلومتر شمال شرق مدينة أملج على الساحل الغربي للمملكة، وسيُحاط بمناظر طبيعية صحراوية نائية، والمشروع هو واحد من فندقين داخليين يتم بناؤهما كجزء من مشروع البحر الأحمر، والذي سيشهد سلسلة تتكون من نحو 90 جزيرة غير مأهولة في البحر الأحمر تم تطويرها إلى منتجع سياحي.

وسيتم ترتيب فلل الفندق على خطين للاستفادة من إطلالة الكثبان الرملية المحيطة، وإلى جانب الفلل، سيحتوي المشروع على مباني استقبال ومنتجع صحي ومسبح كبير والعديد من المطاعم، كما يتم بناء سكن موظفين لـ 700 موظف كجزء من المشروع.

وعلى الرغم من أنه تم الكشف عن القليل من التفاصيل حول الفندق، إلا أن التصورات تظهر فيلات ذات أسقف خشبية غير متماثلة مغطاة بقماش مدعوم على إطارات خشبية، وتُظهر التصميمات الأولية المباني يعتليها مجموعات من الأشكال المنحنية التي تشبه المظلات.

تصميم مباني الفندق من الداخل

وصممت شركة Foster + Partners الفندق ليتم بناؤه باستخدام مواد مناسبة للموقع الصحراوي لتقليل اعتماده على التبريد الاصطناعي، وقال رئيس الاستوديو للشركة، جيرارد إيفيندين: من عملنا سابقًا في الصحراء، فإن أحد أهم الأشياء هو تجنب استخدام ما نسميه المواد ذات الكتلة الحرارية العالية، فإذا كنت تستخدم الطوب أو الخرسانة في الصحراء، فالمشكلة هي أنه بمرور الوقت يسخن ويتحول إلى كتلة حرارية تشع بالحرارة وتحبسها ولا تبرد أبدًا.

وتابع: هذا يعني أنه من أجل تقليل درجات الحرارة، يتعين عليك ضخ أنظمة تعمل على خفض درجات الحرارة داخليًا، أما في هذا المشروع، فقد صممنا التركيب المادي لهيكل المباني بحيث يكون خفيف الوزن ولا يمتص الحرارة.

وأضاف: أيضًا من ضمن خطط التصميم إنشاء الفندق بحيث يكون موفرًا للطاقة.

موعد افتتاح فندق ساوثرن ديونز

وتم تصميم فندق ساوثرن ديونز كجزء من المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر، ومن المقرر افتتاحه في عام 2022، وهو يُعد أحد المشاريع العديدة التي صممتها Foster + Partners كجزء من التنمية السياحية، والتي وصفها مبتكروها بأنها التنمية السياحية الأكثر طموحًا في العالم.

وقد أكملت الشركة مؤخرًا أربع محطات للسكك الحديدية عالية السرعة في مدن السعودية وهم: مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وهي واحدة من العديد من مشاريع البنية التحتية الضخمة التي يتم تنفيذها حاليًا في البلاد.

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