النفط يواصل الارتفاع بعد تعطل الإمدادات في تكساس

المواطن - متابعة

صعدت أسعار النفط من جديد، مدعومة بتعطل كبير للإمدادات في جنوب الولايات المتحدة هذا الأسبوع بسبب عاصفة ثلجية عاتية في تكساس.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 41 سنتًا، بما يعادل 0.68 بالمئة، إلى 60.46 دولار للبرميل. وربحت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتًا، بما يعادل 0.69 بالمئة، إلى 63.79 دولار للبرميل.

وقال محللون إن أسعار النفط ارتفعت بقوة خلال الشهور الأخيرة وأدت تعطيلات الإنتاج الناجمة عن العاصفة في تكساس، أكبر ولاية منتجة للنفط في البلاد، إلى الإبقاء على دعم الأسعار.

التأثير على أسعار النفط:

وقالت مارجريت يانج الخبيرة الإستراتيجية لدى ديلي إف.إكس في سنغافورة “التأثير على أسعار النفط الخام سيعتمد كثيرا على مدى استمرار أزمة الطاقة، لكن الأسعار ستعود على الأرجح في نهاية المطاف إلى الأساسيات مع تركيز على الطلب العالمي على الطاقة وأوبك+”.

وقالت مصادر في أوبك+ لرويترز إن منتجي النفط في المجموعة سيخففون القيود على الإمدادات على الأرجح بعد أبريل نظرًا لتعافي الأسعار.

من المقرر صدور بيانات بشأن مخزونات النفط في الولايات المتحدة عن معهد البترول الأميركي اليوم الأربعاء ومن إدارة معلومات الطاقة الأميركية غدا الخميس، متأخرة بسبب عطلة في البلاد يوم الاثنين.

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