النيابة: السجن وغرامة 3 ملايين عقوبة بث ونشر الشائعات

المواطن - الرياض

أكدت النيابة العامة أنه يُحظر بث الشائعات ونشر المعلومات والأخبار الكاذبة، وكل ما من شأنه تضليل المجتمع أو المساس بأمنه الصحي والمجتمعي، أو إثارة طمأنينة أفراده وسكينتهم.

النيابة تحذر:

وأضافت النيابة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه في حال اقتراف هذه الأفعال الآثمة عبر منصات التواصل الاجتماعي تصبح من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

عقوبة الشائعات:

ولفتت إلى أن عقوبة إنتاج الشائعات التي تمس النظام العام منها السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال، مع نشر ملخص الحكم في الصحف على نفقة المحكوم، وذلك بحسب المادة 6 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، كما يتم مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة وإغلاق الموقع الإلكتروني أو الحساب المستخدم أو مكان تقديم الخدمة متى كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.

وبحسب النيابة، يعاقب كذلك كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب أي من الأفعال الجرمية آنفة الذكر بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي، بحسب المادة 9 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.







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