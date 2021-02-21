النيراتزوري يحسم ديربي ميلان ضد الإنتر بثلاثية مُدوية

المواطن - محمد سمعه

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حسم نادي إنتر ميلان، ديربي ميلان ضد الإنتر بالفوز بثلاثية دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي.

أحداث مباراة ميلان ضد الإنتر

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من قبل لاعبي الإنتر، أسفر عن الهدف الأول الذي أحرزه اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول بعد عرضية متقنة من النجم البلجيكي روميلو لوكاكو.

وحاول نادي ميلان، العودة في المباراة، وإحراز هدف التعادل خلال الشوط الأول ولكن دون فائدة، لينتهي الشوط الأول بتقدم إنتر ميلان بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة، ميلان ضد الإنتر، واصل الإنتر ضغطه مستغلًا التراجع غير المبرر من لاعبي ميلان ليُضيف الهدف الثاني عبر اللاعب لاوتارو مارتينيز في الدقيقة الثامنة والخمسين، بعد جملة هجومية مميزة من قبل لاعبي الإنتر لتُصبح النتيجة هدفين دون رد لفريق إنتر ميلان.

ولم يفلح السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان في استغلال أي فرصة هجومية لتقليص الفارق لفريقه.

تألق لافت من لوكاكو

ومن كرة عالية أُرسلت من دفاع إنتر ميلان، انطلق البلجيكي لوكاكو من منتصف ملعبه وخلفه عدد كبير من لاعبي ميلان، ليحافظ على كرته ثم يسددها بكل قوة على يمين جيانلويجي دوناروما حارس ميلان، معلنًا الهدف الثالث للإنتر بالدقيقة الـ66 من عمر المباراة.

وأهدر بعدها إنتر ميلان فرصة إضافة الهدف الرابع بعد تصويبة نارية من الدنماركي كريستيان إيركسن.

وأصبح رصيد الإنتر بعد الفوز 53 نقطة بالمركز الأول في الدوري الإيطالي وبفارق 4 نقاط عن ميلان صاحب المركز الثاني الذي تجمد رصيده عند 49 نقطة.

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