الهاجري: محاولة استهداف مطار أبها جريمة حرب

المواطن - الرياض

وطالب الهاجري المنظمات الدولية بتصنيف ميليشيات الحوثي كجماعة إرهابية؛ لكونها لا تقل عن بقية المنظمات الإرهابية خطرًا، وتشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، ووصل نشاطها إلى جميع القارات؛ مما يؤكد يومًا بعد يوم أنها تنفذ أجندة إيرانية، وتبيع مقدرات الشعب اليمني، وقراراتها لصالح إيران التي كانت وما زالت تمارس أدوارًا سلبية وخطيرة للغاية في المنطقة، وتقوم بدعم ميليشيات إرهابية ممثلة بالحوثي.