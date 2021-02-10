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الهاجري: محاولة استهداف مطار أبها جريمة حرب
طالب تصنيف ميليشيات الحوثي كجماعة إرهابية

الهاجري: محاولة استهداف مطار أبها جريمة حرب

2021/02/10
الساعة 8:35 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الهاجري: محاولة استهداف مطار أبها جريمة حرب
المواطن - الرياض
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1 استهداف مطار أبها :
2 تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية:

أكد سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي عضو مجلس إدارة مجلس الشباب العربي بجامعة الدول العربية، محمد بن عايض الهاجري، أن محاولة استهداف مطار أبها الدولي وتهديد المسافرين المدنيين جريمة حرب.

استهداف مطار أبها :

واعتبر الهاجري، في تصريح صحفي، أن تنفيذ الحوثيين لمثل تلك العمليات بقدرات نوعية متقدمة يثبت تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية، ويمثل استمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن.

وأضاف الهاجري أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات من دون طيار، لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية.

تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية:

وطالب الهاجري المنظمات الدولية بتصنيف ميليشيات الحوثي كجماعة إرهابية؛ لكونها لا تقل عن بقية المنظمات الإرهابية خطرًا، وتشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، ووصل نشاطها إلى جميع القارات؛ مما يؤكد يومًا بعد يوم أنها تنفذ أجندة إيرانية، وتبيع مقدرات الشعب اليمني، وقراراتها لصالح إيران التي كانت وما زالت تمارس أدوارًا سلبية وخطيرة للغاية في المنطقة، وتقوم بدعم ميليشيات إرهابية ممثلة بالحوثي.


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