الهلاليون لإدارة ابن نافل: كريستيانو رونالدو مطلب هلالي

المواطن - محمد سمعه

طالبت جماهير الهلال بشيء غريب من إدارة فهد بن نافل وهو التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على خلفية الأزمات التي يمر بها الفريق الكروي الأول بالأزرق، وعدم قدرة الإدارة بعد على ضم البرازيلي أليكس تيكسيرا ومواطنه تياجو جالاردو لاعب فريق إنترناسيونالي البرازيلي.

كريستيانو رونالدو مطلب للهلاليين !

وتصدر وسم” كريستيانو رونالدو مطلب هلالي” موقع تويتر اليوم الأحد في المملكة حيث سخر الوسم من عدم قدرة إدارة فهد بن نافل على ضم تيكسيرا أو اللاعب جالاردو رغم أن الجماهير الهلالية طالبت في أكثر من مناسبة ضم صفقات قوية للفريق بعد تراجع النتائج بالفترة الأخيرة.

وكانت الجماهير الهلالية أرادت ضم نجوم عالميين للفريق الأول على غرار الصفقات المميزة التي يقوم بها نادي الشباب، مثل تعاقد الليث مع اللاعب النيجيري إيغالو والأرجنتيني إيفر بانيغا.

يذكر أن جماهير النصر سبق لها وأن سخرت من الإدارة النصراوية بطلب ضم كريستيانو رونالدو على خلفية تأخر الإدارة الصفراء في ضم صفقات قوية للفريق.

جدير بالذكر أن الهلال يمر بفترة صعبة فنيًا في الوقت الحالي حيث خسر الفريق من أبها يوم الخميس الماضي بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الـ17 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الحمدان ينضم للهلال في الشتوية

وكان الهلال أعلن أمس السبت انضمام عبدالله الحمدان للفريق بدءً من فترة الانتقالات الشتوية، بدلًا من انضمامه بعد نهاية الموسم الحالي.







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