الهلاليون يودعون رازفان لوشيسكو

المواطن - مروة نبيل

حرصت الجماهير الهلالية على توديع المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وشكرته على الفترة التي قضاها مع الفريق الأول لكرة القدم.

إقالة لوشيسكو وتعيين روجيرو ميكالي:

وكان نادي الهلال قد أعلن عن إقالة رازفان لوشيسكو، حيث تم فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين، وقدم مجلس الإدارة شكره له ولجهازه الفني المعاون، وتم تعيين مدرب فريق الزعيم لكرة القدم تحت 19 عامًا، البرازيلي روجيرو ميكالي مديرًا فنيًّا.

وودع لوشيسكو لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اليوم، حيث حرص على توجيه الشكر إليهم، مؤكدًا في كلمته أنهم عاشوا سويًّا لحظات لا تُنسى بعد التتويج بـ3 ألقاب، وخيم الحزن عليه هو واللاعبين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

شكرًا رازفان لوشيسكو:

ودشنت الجماهير هاشتاق يحمل اسم شكرًا رازفان لوشيسكو وبات ضمن قائمة الأكثر تداولًا على “تويتر” في السعودية خلال وقت قصير، نظرًا للتفاعل الكبير، حيث أشادوا باحترافية نادي الهلال في إنهاء عقد المدرب، وتوديع بشكل لائق.

وعلق عادل التويجري قائلًا: “لأجل ذلك الهلال مختلف تمامًا، تلك بيئة الهلال.. تلك أدبياته”، وقال عبدالعزيز الزلال: “حضر بود وترحيب.. وغادر بحب وتقدير هذه هي ثقافة الكبار مع من يعملون معاهم”.

وكتب فهد الروقي: “في الوقت الذي يغادر الآخرون عند بعض المنافسين بالمشاكل وقضايا المحاكم الهلال ورازفان لوشيسكو قصة وداع عظيمة”، وقال عبدالله الحربي: “كلام يعور القلب.. ولكن ستبقى في تاريخ الهلال الكبير”.

وقال حساب يحمل اسم “عالمي وافتخر”: “الجنرال رازفان مدرب لن ينسى في تاريخ الهلال بعد تحقيقه السابعة والثلاثية التاريخية ستبقى ذكرى جميلة في ذاكرة الهلاليين شكرًا رازفان لوشيسكو”.

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