الهلال يزف الخبر السار لجماهيره بشأن المعيوف

المواطن - محمد سمعه

زف نادي الهلال، الخبر السار لعشاقه، حول آخر تطورات إصابة الحارس الدولي السابق عبدالله المعيوف.

المعيوف يقترب من الجاهزية لـ مباريات الهلال:

وذكر الحساب الرسمي لـ أزرق العاصمة عبر “تويتر” أن المعيوف شارك بالجزء الأول من التدريبات الجماعية قبل أن يُكمل برنامجه التأهيلي.

وكان المعيوف تعرض لإصابة عضلية أعلن الزعيم على إثرها غيابه عن مباريات الفريق لمدة 4 أسابيع بالفترة الماضية.

وكان لاعبو الفريق الكروي الأول، أجروا تدريبات لياقية باستخدام الكرة قبل مواجهة النصر، الثلاثاء المقبل.

الزعيم يهزم الاتفاق بثلاثية قبل مواجهة النصر:

يذكر أن الزعيم كان فاز على الاتفاق أول أمس الخميس بثلاثية لهدف ضمن مباريات الجولة الـ19.

وفي سياق آخر، كشفت تقارير إعلامية، آخر تطورات إصابة النجم المغربي نور الدين أمرابط، لاعب النصر، وذلك قبل مواجهة نادي الهلال يوم الثلاثاء المقبل في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الإعلامي الرياضي أحمد الجدي مراسل برنامج “صدى الملاعب” على قناة MBC عبر حسابه في “تويتر” أن النجم المغربي خضع خلال الفترة الماضية لبرنامج تأهيلي في ظل غيابه عن لقاء القادسية بالجولة الـ19؛ وذلك بسبب شعوره بـ آلام عضلية تحامل عليها سابقًا.

وأكد الجدي على أنه يُجرى حاليًّا تجهيز اللاعب المغربي لمواجهة الهلال بشكل تام.

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