الهلال يستعيد 2 من المصابين قبل مواجهة النصر

المواطن - محمد سمعه

تلقى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال خبرًا سارًا بقيادة المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، وذلك باستعادة الفريق لـ 2 من نجومه المصابين، قبل مواجهة الجار نادي النصر يوم الثلاثاء المقبل.

مواجهة مرتقبة بين الهلال والنصر

وسيلعب أزرق العاصمة مع النصر، يوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ودخل الحارس عبدالله المعيوف التدريبات الجماعية للأزرق بعد شفاءه من إصابته العضلية حيث سيشارك في التدريبات بصورة طبيعية اليوم السبت، بحسب ما ذكرته صحيفة “الرياض”.

كما أكدت الصحيفة على أن هتان باهبري أنهى برنامجه التأهيلي وسيكون قرار مشاركته أمام النصر، بيد المدرب ميكالي.

جدير بالذكر أن الهلال يسعى للفوز على النصر، وذلك من أجل الصعود لصدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على أمل خسارة الشباب من النادي الأهلي في الجولة الـ20 بعد غد الاثنين، قبل انطلاق ديربي الرياض.

هيون سو أحدث المصابين في الهلال

وفي سياق آخر، أعلن نادي الهلال أمس الجمعة عن إصابة مدافعه الكوري الجنوبي جانج هيون سو بتمزق في العضلة الضامة، ليتأكد غيابه عن مواجهة النصر يوم الثلاثاء المقبل في ديربي الرياض المنتظر.

وكان هيون سو تعرض لإصابة في العضلة الضامة، وذلك بعد أن شارك بلقاء الاتفاق بالجولة الـ19 من دوري المحترفين، الذي أُقيم أول أمس الخميس.

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