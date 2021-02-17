الهلال يستقر على بقاء روجيرو ميكالي

المواطن - مروة نبيل

استقرت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل على استمرار البرازيلي روجيرو ميكالي مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

روجيرو ميكالي مستمر مع الهلال

وأكدت مصادر خاصة لـ”الرياضية”، أن روجيرو ميكالي سيتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الجاري، للحفاظ على الاستقرار؛ أملًا في تحسين النتائج.

وفي السياق ذاته، فتحت إدارة نادي الهلال مفاوضاتها وبشكل مباشر مع بعض الأسماء المساعدة التي تنوي الاستعانة بها، من أجل مساعدة روجيرو ميكالي في مهمته، حيث طلب ضم مساعد مدرب وفني تقني ومحلل بيانات وأخصائي تغذية، بالإضافة إلى مدرب حراس مرمى ومدرب لياقة.

وكان نادي الهلال قد أعلن قبل يومين عن إقالة رازفان لوشيسكو، حيث تم فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين، وقدم مجلس الإدارة شكره له ولجهازه الفني المعاون، وتم تعيين مدرب فريق الزعيم لكرة القدم تحت 19 عامًا، البرازيلي روجيرو ميكالي مديرًا فنيًّا.

الهلال في دوري محمد بن سلمان

وفي أول مواجهة بقيادة ميكالي، يستعد الهلال لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، مساء يوم غد الخميس، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة، فيما يقع الاتفاق في المركز الخامس برصيد 27 نقطة، وذلك قبل المباراة المقبلة.

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