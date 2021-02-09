الهلال ينتفض بخماسية ضد العين في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة العين ضد الهلال المؤجلة من الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، باستعادة الزعيم لنغمة الانتصارات وتحقيق فوز عريض بـ5 أهداف دون رد.

غوميز يُسجل ثنائية بالشوط الأول

وبدأت مباراة العين ضد الهلال التي أُقيمت على استاد مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، حيث ضغط الأزرق منذ الدقائق الأولى، وأسفر ذلك عن حصوله على ركلة جزاء سددها الفرنسي بافيتيمبي غوميز بنجاح عند الدقيقة التاسعة.

وواصل لاعبو الزعيم الضغط بحثًا عن تعزيز تقدمهم بهدف ثان، وسط دفاع قوي من أصحاب الأرض، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، سددها غوميز بنجاح، ليقود فريقه للتقدم بثنائية ضد العين في الشوط الأول.

الهلال ينتفض ضد العين

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل الزعيم الضغط، ونجح في الحصول على ركلة جزاء، ليُسجل غوميز الهدف الثالث له ولفريقه عند الدقيقة 57، وسيطر الأزرق على اللعب وأهدر لاعبيه العديد من الفرص.

وتمكن غوميز في تسجيل الهدف الرابع له عند الدقيقة 77 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وسط اعتراض بوجود تسلل على اللاعب الفرنسي، إلا أن تقنية الفيديو أكدت صحة الهدف، ليصل المهاجم الهلالي إلى الهدف رقم 12 هذا الموسم.

ونجح سالم الدوسري في تسجيل الهدف الخامس بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي مباراة العين ضد الهلال بتحقيق الزعيم لفوز هام بخماسية دون رد.

وبعد مباراة اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 33 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يتذيل العين الترتيب بـ13 نقطة.







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