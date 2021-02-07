الهلال يواصل استعداداته والشهري يغيب

المواطن - مروة نبيل

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بقيادة المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، مساء اليوم الأحد، استعداداته لمباراته ضد العين.

الهلال يستعد لمواجهة العين:

وبدأ الجهاز الفني بقيادة لوشيسكو المران الجماعي اليوم بتدريبات فنية متنوعة، وقام بعد ذلك بتطبيق عدد من الجمل التكتيكية عبر مناورة على كامل مساحة الملعب، بمتابعة رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن نافل.

وشهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعي اليوم مشاركة الوافد الجديد عبدالله الحمدان، حيث التحق بالتدريبات الجماعية وأجرى مرانًا استرجاعيًّا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

على الجانب الآخر، غاب صالح الشهري مران اليوم، وأوضحت الفحوصات معاناته من التهابات بسيطة في عضلة الفخذ، وسيشارك في التدريبات الجماعية غدًا، فيما أجرى متعب المفرج مرانًا بالجري وأداء تدريبات لياقية متنوعة بالكرة.

الزعيم في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم لمواجهة نظيره ضمك، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الزعيم المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، ويملك مباراة مؤجلة من الجولة الـ16 أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، سيخوضها، مساء يوم الثلاثاء المقبل.







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