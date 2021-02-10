الهلال يُحقق المفاجأة الأكبر لعشاقه في عام 2027

المواطن - محمد سمعه

كشف سلطان آل الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال الاستثمارية، عن مفاجأة سيعلن عنها أزرق العاصمة لعشاقه بحلول عام 2027.

الهلال يجهز لافتتاح ملعب الفريق الأول:

وتحدث آل الشيخ خلال نقاش “منشآت” قائلًا بأن الخطة المبدئية لفريق أزرق العاصمة هي افتتاح ملعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في عام 2027.

وأكد آل الشيخ على أن شركة النادي الاستثمارية تأمل في استضافة بعض مباريات كأس أمم آسيا على الملعب الجديد لأزرق العاصمة في عام 2027، وذلك في حال فوز السعودية بحق استضافة البطولة.

يذكر أن نادي الهلال خاض مبارياته على مدار 3 سنوات من عام 2017 حتى 2020 على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، ثم خسر الملعب بشكل رسمي، لينتقل إلى النصر الذي قام باستئجاره من شركة “الوسائل السعودية”.

وفي سياق آخر، نجح أزرق العاصمة في العودة لطريق الانتصارات بعد الفوز على العين بخماسية دون رد أمس الثلاثاء بالجولة الـ16، حيث سجل الفرنسي بافيتيمبي غوميز 4 أهداف، بينما سجل سالم الدوسري الهدف الخامس للأزرق.

الأزرق يواجه ضمك يوم الأحد:

وسيواجه الهلال، فريق ضمك مساء يوم الأحد المقبل بالجولة الـ18 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الزعيم حاليًّا المركز الثاني بجدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 33 نقطة، وذلك بعد الفوز على العين؛ ليكون الفارق بين أزرق العاصمة والشباب المتصدر، نقطتين فقط.







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