الهلال يُقيل لوشيسكو ويعين روجيرو ميكالي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الهلال، قبل قليل، عن إقالة المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، بعد تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة.

الهلال يُقيل لوشيسكو:

وجاء بيان النادي كالتالي: “قرر مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع مدير الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم الروماني رازفان لوشيسكو“.

وتابع البيان الذي نشره حساب الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “قدم المجلس شكره وتقديره لـ رازفان لوشيسكو وطاقمه المساعد على ما قدموه طوال فترة عملهم في النادي، متمنيا لهم التوفيق في مسيرتهم العملية”.

واختتم النادي بيانه قائلًا: “هذا وقرر مجلس الإدارة تكليف مدرب فريق الهلال لكرة القدم تحت 19 عامًا، البرازيلي روجيرو ميكالي بتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة وذلك بدء من مران الفريق اليوم الاثنين”.

الزعيم يُعاني:

ولعب ضمك ضد الهلال على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في ختام منافسات الجولة الـ18 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح فارس الجنوب في تحقيق فوز تاريخي بهدف دون رد، ليتراجع الزعيم إلى المركز الثالث برصيد 33 نقطة.

ويُعاني الزعيم بقيادة لوشيسكو من تراجع النتائج والمستوى خلال الفترة الأخيرة، ما أثار غضب الإدارة والجماهير، خاصة بعد خسارة الفريق للقب كأس السوبر السعودي أمام النصر بثلاثية دون رد.

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