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الوحدة يضم محمد سالم رسميًّا
في صفقة انتقال حر

الوحدة يضم محمد سالم رسميًّا

2021/02/08
الساعة 10:55 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الوحدة يضم محمد سالم رسميًّا سالم بعد التوقيع - المصدر @alwehdaclub1
المواطن - مروة نبيل
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1 محمد سالم في الوحدة:
2 الوحدة في دوري محمد بن سلمان:

أعلن نادي الوحدة، قبل قليل، عن تعاقده رسميًّا مع محمد سالم؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

محمد سالم في الوحدة:

ونشر حساب نادي الوحدة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للاعب محمد سالم بعد التوقيع، مشيرًا إلى أن الإدارة نجحت في التعاقد معه قادمًا من صفوف الشباب لتمثيل الفريق الأول لمدة عام في صفقة انتقال حر.

وتطمح إدارة نادي الوحدة في تحسن أداء ونتائج الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة بعد تدعيم صفوفه في الميركاتو الشتوي، خاصة أنه سيخوض مواجهة هامة في الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا 2021.

محمد سالم
سالم بعد التوقيع – المصدر @alwehdaclub1

الوحدة في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لمواجهة نظيره الفيصلي، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الفيصلي.

الوحدة
لاعبو الوحدة

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