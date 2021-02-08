الوحدة يضم محمد سالم رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الوحدة، قبل قليل، عن تعاقده رسميًّا مع محمد سالم؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

محمد سالم في الوحدة:

ونشر حساب نادي الوحدة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للاعب محمد سالم بعد التوقيع، مشيرًا إلى أن الإدارة نجحت في التعاقد معه قادمًا من صفوف الشباب لتمثيل الفريق الأول لمدة عام في صفقة انتقال حر.

وتطمح إدارة نادي الوحدة في تحسن أداء ونتائج الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة بعد تدعيم صفوفه في الميركاتو الشتوي، خاصة أنه سيخوض مواجهة هامة في الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا 2021.

الوحدة في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لمواجهة نظيره الفيصلي، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الفيصلي.







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