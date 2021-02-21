الوسط الرياضي مهنئًا الأمير عبدالرحمن العبدالله الفيصل: شرفنا مشرف بـ كأس السعودية

المواطن - محمد سمعه

حرص المشاهير في الوسط الرياضي على تهنئة الأمير عبدالرحمن العبدالله الفيصل، وذلك بعد فوز الجواد مشرف بجائزة كأس السعودية العالمي للخيل، مساء أمس السبت.

وزير الرياضة يُهنئ الأمير عبدالرحمن الفيصل:

وكانت البداية مع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة الذي غرد عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “ألف مبروك، شرفنا مشرف، مبروك للأمير عبدالرحمن العبدالله الفيصل على الفوز بكأس السعودية، أغلى سباقات الخيل في العالم”.

أما الإعلامي الرياضي بتال القوس فقال: “إثارة كبيرة في الأمتار الأخيرة، وحسمها المشرّف مشرف”.

بينما علق ماجد عبدالله نجم نادي النصر السابق قائلًا: “أُبارك لـ مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده- حفظهما الله، نجاح البطولة، والإنجاز السعودي الجديد، وأُبارك لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن العبدالله الفيصل، فوز البطل مشرف، ألف مبروك للوطن”.

أما محمد الدعيع حارس الهلال الأسبق فقال: “ألف ألف مبروك للسعودية وللأمير عبدالرحمن العبدالله الفيصل، فوز الجواد مشرف في أغلى سباق في العالم وبحضور سمو سيدي ولي العهد حفظه الله، ورعاه”.

ولي العهد يرعى حفل سباق كأس السعودية:

ورعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مساء اليوم، حفل سباق “كأس السعودية” في نسخته الثانية الذي يعد الأغلى في تاريخ السباقات العالمية للخيل، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض.

وبعد فوز الجواد مشرف بالسباق، توجه الأمير محمد بن سلمان إلى منصة التسليم، مقدمًا التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل مالك الجواد ”مشرف”، حيث رفع كأس السعودية فائزًا بالسباق.

شارك الخبر







شارك الخبر