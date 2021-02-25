الوسط الرياضي مهنئًا ولي العهد بنجاح العملية: حمدًا لله على سلامتك يا فخر الوطن وعزه

المواطن - محمد سمعه

اسمع الخبر

توجه الوسط الرياضي للمولى عز وجل بالدعوات أن يتم الشفاء لـ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك عقب خروجه من مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

رسائل الرياضيين بعد نجاح العملية الجراحية لـ ولي العهد:

وغرد وزير الرياضة قائلًا: “نحمد الله ونشكره على سلامة سمو سيدي ولي العهد، ونسأل المولى سبحانه أن يكتب له دوام الصحة وموفور العافية، حفظك الله ورعاك”.

بينما قال ياسر القحطاني نجم الهلال السابق عبر حسابه في “تويتر”: “لا بأس يا قلبنا، ونبضه لا بأس، الحمد لله على سلامة سيدي ولي العهد”.

أما سعود آل سويلم رئيس النصر السابق فقال: “ألف لا بأس سيدي طهور إن شاء الله، الله يحفظك لشعبك ووطنك”.

وغرد محمد الشلهوب نجم الهلال السابق قائلًا: “ألف لا بأس عليك سيدي، أجر وعافية إن شاء الله”.

أما حساب نادي النصر عبر “تويتر” فغرد قائلًا: “نحمد الله على سلامة سمو ولي العهد، حفظك الله للوطن يا فخره وعزه”.

شارك الخبر







شارك الخبر