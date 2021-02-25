الوسط الرياضي مهنئًا ولي العهد بنجاح العملية: حمدًا لله على سلامتك يا فخر الوطن وعزه

توجه الوسط الرياضي للمولى عز وجل بالدعوات أن يتم الشفاء لـ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك عقب خروجه من مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.
رسائل الرياضيين بعد نجاح العملية الجراحية لـ ولي العهد:
وغرد وزير الرياضة قائلًا: “نحمد الله ونشكره على سلامة سمو سيدي ولي العهد، ونسأل المولى سبحانه أن يكتب له دوام الصحة وموفور العافية، حفظك الله ورعاك”.
بينما قال ياسر القحطاني نجم الهلال السابق عبر حسابه في “تويتر”: “لا بأس يا قلبنا، ونبضه لا بأس، الحمد لله على سلامة سيدي ولي العهد”.
أما سعود آل سويلم رئيس النصر السابق فقال: “ألف لا بأس سيدي طهور إن شاء الله، الله يحفظك لشعبك ووطنك”.
وغرد محمد الشلهوب نجم الهلال السابق قائلًا: “ألف لا بأس عليك سيدي، أجر وعافية إن شاء الله”.
أما حساب نادي النصر عبر “تويتر” فغرد قائلًا: “نحمد الله على سلامة سمو ولي العهد، حفظك الله للوطن يا فخره وعزه”.
وكتب حساب النادي الأهلي: “نسأل المولى عز وجل أن يُديم على سمو الأمير محمد بن سلمان الصحة والعافية، وأن يحفظه من كل مكروه”.
وغرد حساب التعاون قائلًا: “حمدًا لله على سلامتكم، حفظكم الله من كل مكروه”.
وكان الأمير محمد بن سلمان غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بعد أن منّ الله- جل جلاله- عليه بالصحة والعافية.
الأمير محمد بن سلمان يُغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي:
وأعلن الديوان الملكي، مساء أمس الأربعاء، أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية.
وجاء في نص بيان الديوان الملكي:
“بيان من الديوان الملكي”
أجرى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظه الله- عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح هذا اليوم الأربعاء 12/ 7/ 1442هـ الموافق 24/ 2/ 2021م في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت هذه العملية ولله الحمد بالنجاح، هذا وقد غادر سموه- حفظه الله- المستشفى بعد أن منّ الله- جل جلاله- عليه بالصحة والعافية.
حفظ الله ولي العهد ووقاه من كل مكروه ومتعه بالصحة والعافية.
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