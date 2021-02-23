الوفاة مصير من يتناول الخبز الأبيض بكثرة

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

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حذرت دراسة جديدة من تناول الكثير من الخبز الأبيض؛ لأن ذلك يمكن أن يكون له عواقب وخيمة، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وحتى الموت المبكر، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

الخبز الأبيض يسبب الوفاة:

وتعتبر الكربوهيدرات المكررة التي توجد في الخبز الأبيض هي الأطعمة التي تتحول إلى جلوكوز بعد هضمها، وهذا هو المصدر الرئيسي للطاقة في الجسم، وهي خاصة للدماغ الذي لا يستطيع استخدام مصادر الطاقة الأخرى مثل الدهون أو البروتينات بسهولة، والتي توجد في الكرواسون والخبز الأبيض والمعكرونة، ولكن تؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم عند تناولها.

وبناءً على هذه النتائج، يحث الباحثون الناس على التفكير في استبدال الحبوب المكررة المفضلة لديهم بخيارات الحبوب الكاملة، مثل الأرز البني والشعير.

وكانت دراسة ذكرت أن تناول الكثير من الخبز الأبيض والمعكرونة مرتبط بشكل كبير بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب، بالإضافة إلى أمراض أخرى.

أضرار الخبز الأبيض والمعكرونة:

وقالت الدراسة: إن أولئك الذين يتناولون هذه الأطعمة، بالإضافة إلى الحلويات والمعجنات بشكل متزايد هم أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وأجرى باحثون من جامعة ماك ماستر في كندا 137000 شخص من جميع أنحاء العالم، ولقد جمعوا معلومات عن نمط حياة المشاركين، واستخدمت استبيانات الطعام لتقييم تناولهم للأطعمة مثل الخبز الأبيض والمعكرونة وغيرها.

ووجدت النتائج، التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية، أن الفئة التي تناولت الأطعمة السابقة كانت عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 33 في المائة، كما ارتبط تناول كميات أكبر من تلك الأطعمة بارتفاع ضغط الدم.

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