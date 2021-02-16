اليمامة للصناعات الحديدية تعلن توزيع 50.8 مليون ريال أرباحاً

المواطن - الرياض

وافقت شركة اليمامة للصناعات الحديدية خلال اجتماع الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 1.00 ريال للسهم الواحد، بنسبه 10% من قيمة السهم الاسمية على المساهمين عن الفترة المالية 30-09-2020.

ويبلغ إجمالي المبلغ الذي سيتم توزيعه 50.8 مليون ريال، ويبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 50.8 مليون سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وسوف يتم توزيع أرباح شركة اليمامة للصناعات الحديدية النقدية بتاريخ 25-02-2021 بتحويلها إلى الحسابات الاستثمارية للمساهمين المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية.

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