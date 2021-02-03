انطلاق بطولة السعودية الدولية لـ الجولف غدًا

المواطن - محمد سمعه

تنطلق غدًا الخميس بطولة السعودية الدولية لـ الجولف في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في نسختها الثالثة.

وستقام البطولة على أرض ملعب “رويال جرينز” خلال الفترة من 4 حتى السابع من فبراير بتنظيم من الاتحاد السعودي لرياضة الجولف، وجولف السعودية.

تفاصيل البطولة السعودية الدولية لـ الجولف :

كما تُقدر جوائز البطولة ماليًّا حوالي 3.5 ملايين دولار أمريكي.

ويُشارك في البطولة ما يقرب من 138 لاعبًا من نخبة نجوم العالم، كما قال أحمد لنجاوي الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية: إن البطولة في النسختين الأولى والثانية حققت نجاحًا مُبهرًا من الناحية التنظيمية.

المتوجون بأول نسختين من البطولة :

جدير بالذكر أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية كان سبق لها احتضان أول نسختين من البطولة، حيث فاز الأمريكي داستن جونسون بالنسخة الأولى، وفاز الأيرلندي الشمالي جرايم ماكداول بالنسخة الثانية.







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