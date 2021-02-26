انطلاق سباقات “فورمولا إي” الأول في التاريخ ليلًا

المواطن - الرياض

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تنطلق مساء اليوم على مدار يومين متتاليين سباقات بطولة العالم “إي بي بي فورمولا إي 2021” في نسختها السابعة وتحتضن المملكة العربية السعودية المنافسة للمرة الثالثة على التوالي وستقام البطولة بحلبة الدرعية .

منافسات الجولتين

وستقام الجولتان تحت الأضواء لأول مرة في تاريخ سباقات بطولة العالم “فورمولا إي” ، حيث تم تجهيز مسارات حلبة الدرعية بتقنية LED ذات الاستهلاك المنخفض، والتي تعمل بالطاقة المتجددة، حيث تسهم في تخفيض استهلاك الطاقة في إطار تطبيق أفضل المبادرات العالمية بمجال الاستدامة البيئية والاقتصادية، المتماشية مع “رؤية المملكة 2030”.

موعد انطلاق فورمولا إي

ومن المقرر أن ينطلق سباق فورمولا الدرعية 2021 (45 دقيقة + لفة إضافية) عند الساعة 8:03، ويبدأ المؤتمر الصحافي للسائقين الثلاثة الفائزين عند الساعة 9:30 ويستمر لمدة 10 دقائق.

وسيكون هناك مقابلات إعلامية للمجموعة الأولى من 9:40 وحتى 9:55، وتُختتم منافسات اليوم الأولى لسباق السيارات العالمي بالمقابلات الإعلامية الخاصة بالمجموعة الثانية، وذلك من الساعة 9:55 وحتى 10:10 مساءً.

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