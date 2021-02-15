انقسام بشأن بياني النصر والشباب

المواطن - مروة نبيل

أصدرت إدارتا النصر والشباب، برئاسة صفوان السويكت وخالد البلطان، بيانًا رسميًّا بشأن أزمة المدير التنفيذي لكرة القدم بالعالمي، حسين عبدالغني ونجم الليوث، البرازيلي سيبا.

النصر والشباب يُصعدان الأزمة:

وبعثت إدارة العالمي خطابًا رسميًّا إلى وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، كما تقدمت بشكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق، بشأن أحداث مباراة النصر والشباب، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

على الجانب الآخر، قررت إدارة نادي الشباب التقدم بشكوى رسمية ضد إداري النصر بعد الإساءة لنجم الليوث، مؤكدة أن سيبا تعرض لإساءة عنصرية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

انقسام بشأن أزمة حسين عبدالغني وسيبا:

وانقسم النقاد الرياضيون في برنامج “الدوري مع وليد”، بشأن بياني النصر والشباب، وقال: ماجد الفهمي: “حسين عبدالغني مبرأ إلى أن تثبت إدانته.. توجد إشكاليات كبيرة تاريخية بين الشباب والنصر.. بيان نادي النصر واثق جدًّا”.

وتابع الفهمي: “ما شاهدنا في المقاطع المنتشرة أن سيبا ذهب إلى دكة النصر “للاستفزاز” .. إذا قال حسين عبدالغني هذا اللفظ فيجب أن يعاقب.. مصادري تؤكد أن تقرير الحكم الرابع ليس به شيء من ذلك”.

وواصل ماجد الفهمي تصريحاته بشأن إدارتي النصر والشباب قائلًا: “أستغرب الهجوم والشيطنة الموجهة لحسين عبدالغني.. بيان العالمي أراه ذكي وواثق، وبيان نادي الشباب مختصر وغير واثق”.

وفي السياق ذاته، قال عادل التويجري: “بيان الرابطة يتحدث عن تجاوزات وليس تجاوز وهذا أول تدخل للرابطة.. بيان الشباب مسؤول وبيان النصر ركيك وليس مسؤول.. يكفي رأي ماجد عبدالله في حسين عبدالغني.. ما قيل من رئيس الشباب والذي معه غير مقبول.. لكن موضوع العنصرية خطير جدًّا”.

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