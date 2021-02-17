انهيار مئذنة مسجد بسبب العواصف في مصر

المواطن - متابعة

شهدت مصر موجة من الطقس السيئ منذ يوم أمس، ولا تزال العواصف الترابية تضرب عددًا من المحافظات، بينما تم تسجيل عدد من حوادث الطرق والانهيارات بسبب الغبار الكثيف والعواصف الشديدة.

انهيار مئذنة مسجد

وقد شهدت محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، انهيار مئذنة مسجد تحت الإنشاء بحسب ما نقلته الأهرام عن شهود عيان أكدوا أنه مع استمرار سقوط الأمطار وسرعة الرياح، سقطت المئذنة في قطعة أرض زراعية ملاصقة للمسجد إلا أن الحادث لم يتسبب في وقوع أية إصابات.

محافظات مصر الشمالية الأكثر تأثرًا

وكانت محافظات مصر الشمالية في الدلتا ومدن الساحل هي الأكثر تأثرًا بالأحوال الجوية السيئة، حيث استمر سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على أغلب مناطق محافظة الإسكندرية فيما تساقطت الثلوج على عدد من أحياء الإسكندرية لمدة دقائق صباح اليوم.

القاهرة تشهد تساقط الثلوج

كما تعرضت العاصمة المصرية القاهرة، لتساقط الثلوج في بعض الأحياء، مع استمرار سقوط الأمطار المتفرقة منذ صباح اليوم الأربعاء.

وكانت محافظة القاهرة، قد رفعت درجة الاستعدادات لسرعة التعامل مع موجة التغييرات الجوية المتوقعة طبقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

وشهدت مصر اليوم الأربعاء انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة ليسود طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة والوجه البحري بارد على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا فيما كانت الرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على كافة الأنحاء تصل لحد العاصفة على شمال الصعيد.

شارك الخبر







شارك الخبر