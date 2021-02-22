باريس سان جيرمان يُعاني في الدوري الفرنسي

المواطن - مروة نبيل

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واصل باريس سان جيرمان أداءه المتذبذب هذا الموسم، وخسر ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي موناكو ضمن منافسات الدوري الفرنسي الممتاز، ليُحقق أكثر من رقم سلبي.

سان جيرمان ضد موناكو

ولعب سان جيرمان ضد موناكو على ملعب “حديقة الأمراء”، مساء أمس الأحد، في إطار مواجهات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، وخسر الفريق الباريسي بهدفين دون رد سجلهما سفيان ديوب وجوييرمو ماريبان.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان عند 54 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز، وبفارق 4 نقاط عن فريق ليل المتصدر، فيما رفع موناكو رصيده إلى 52 نقطة في المركز الرابع.

باريس سان جيرمان يُعاني

وأصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي موناكو أول فريق ينجح في تحقيق الفوز على باريس سان جيرمان ذهابًا وإيابًا خلال منافسات موسم رياضي واحد في الدوري الفرنسي الممتاز منذ فريق نانسي موسم 2011/ 2012.

وتُعد هزيمة باريس سان جيرمان ضد موناكو هي السادسة التي يتعرض لها خلال منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم، وهو أعلى معدل من الخسائر للفريق منذ تولي الإدارة الحالية المسؤولية في موسم 2011/ 2012.

وأضافت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن هذا أسوأ سجل يُحقق سان جيرمان بشكل عام في الدوري الفرنسي لكرة القدم منذ خسارته في 8 مباريات موسم 2010/ 2011.

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