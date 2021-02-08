بالميراس بوابة الأهلي المصري لتكرار إنجاز 2006

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الأهلي المصري ضد بالميراس البرازيلي في لقاء تحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

Bayern munich إلى المباراة النهائية:

ونجح Bayern munich في تحقيق الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري بهدفين دون رد سجلهما المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ليخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية.

ووجد Bayern munich صعوبة في هز شباك الأهلي المصري، حيث تألق حارس مرماه محمد الشناوي بشكل لافت، وتصدى لأكثر من فرصة صعبة، ليحرم نجوم العملاق البافاري من تسجيل مزيد من الأهداف، وسط طموحات بمواصلة التألق ضد بالميراس البرازيلي.

الأهلي المصري يحلم بتكرار إنجاز 2006:

وبعد خسارة الأهلي المصري ضد Bayern munich اليوم، يطمح الفريق الأحمر بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بتحقيق الفوز على بالميراس البرازيلي، والحصول على المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

وسبق أن حصد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري المركز الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية في منافسات بطولة كأس العالم للأندية نسخة عام 2006، في أفضل مركز احتله الفريق الأحمر خلال مشاركاته الخمس الماضية.

بالميراس يخسر ضد تيجريس:

وفي مفاجأة كبرى، خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بالميراس ضد نظيره تيجريس المكسيكي بهدف دون رد، مساء أمس الاثنين، في المباراة التي أُقيمت على ملعب المدينة التعليمية ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وكان بالميراس البرازيلي قد نجح في تحقيق مفاجأة كبرى بالفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي سانتوس، وتوج بلقب كأس ليبرتادوريس، وسط احتفالات صاخبة من الجماهير التي كانت تُمني النفس بالتأهل إلى نهائي مونديال الأندية والمنافسة على اللقب.







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