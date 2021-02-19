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بايدن: علينا التصدي لتصرفات إيران المزعزعة للاستقرار
أكد أنه يمكن مواجهة انتهاكات الحكومة الصينية

بايدن: علينا التصدي لتصرفات إيران المزعزعة للاستقرار

2021/02/19
الساعة 8:22 مساءً
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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بايدن: علينا التصدي لتصرفات إيران المزعزعة للاستقرار الرئيس بايدن
المواطن - متابعة

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مؤتمر ميونيخ للأمن، الجمعة، إلى ضرورة التصدي لتصرفات إيران المزعزعة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وقال: إن الولايات المتحدة ملتزمة تمامًا بحلف شمال الأطلسي، ومبدأ أن أي هجوم على عضو واحد في الحلف هو هجوم على الجميع.

وأضاف بايدن: “الولايات المتحدة ملتزمة تمامًا بتحالفنا مع حلف شمال الأطلسي، وأرحب باستثماركم في القدرات العسكرية التي تمكن دفاعاتنا المشتركة”.

بايدن والصين: 

وفي الملف الصيني، دعا الرئيس الأمريكي حلفاء بلاده إلى العمل معًا لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية الصينية.

وقال: “علينا الاستعداد معًا لمنافسة إستراتيجية بعيدة الأمد من الصين.. علينا ضمان بأن تتم مشاركة فوائد النمو بشكل واسع وبالتساوي، ليس من قبل البعض فقط”.

وأضاف: “يمكننا مواجهة انتهاكات الحكومة الصينية الاقتصادية والإكراه وتقويض أسس النظام الاقتصادي العالمي”.


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‎تعليق واحد

  1. العمري

    نأمل ذلك لكن الإشارات والرسائل الصادرة منه لا تدل على التصدي لهذا الأمر نتمنى التعامل معها بحزم دولة تدعم الإرهاب بحاجة لإيقافها عند حدها

    ‎رد

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