بايدن: علينا التصدي لتصرفات إيران المزعزعة للاستقرار

المواطن - متابعة

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مؤتمر ميونيخ للأمن، الجمعة، إلى ضرورة التصدي لتصرفات إيران المزعزعة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وقال: إن الولايات المتحدة ملتزمة تمامًا بحلف شمال الأطلسي، ومبدأ أن أي هجوم على عضو واحد في الحلف هو هجوم على الجميع.

وأضاف بايدن: “الولايات المتحدة ملتزمة تمامًا بتحالفنا مع حلف شمال الأطلسي، وأرحب باستثماركم في القدرات العسكرية التي تمكن دفاعاتنا المشتركة”.

بايدن والصين:

وفي الملف الصيني، دعا الرئيس الأمريكي حلفاء بلاده إلى العمل معًا لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية الصينية.

وقال: “علينا الاستعداد معًا لمنافسة إستراتيجية بعيدة الأمد من الصين.. علينا ضمان بأن تتم مشاركة فوائد النمو بشكل واسع وبالتساوي، ليس من قبل البعض فقط”.

وأضاف: “يمكننا مواجهة انتهاكات الحكومة الصينية الاقتصادية والإكراه وتقويض أسس النظام الاقتصادي العالمي”.

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