بايدن ينكس أعلام أمريكا لمدة 5 أيام

المواطن - متابعة

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أمر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الاثنين، بتنكيس الأعلام الأمريكية لمدة 5 أيام بعد تجاوز وفيات كورونا نصف المليون.

لقاح كورونا آمن:

وفي وقت سابق، طمأن الرئيس بايدن الأمريكيين بأن اللقاح ضد كورونا آمن، مغردًا: “رسالتي لجميع الأمريكيين.. اللقاح آمن”. وأضاف في تغريدته على “تويتر”: “لن ننتصر على الجائحة إلا بأخذ لقاح كورونا”.

وسجل الرئيس الأمريكي بايدن عبور الولايات المتحدة حاجز الـ500 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا بلحظة صمت وإضاءة شموع في البيت الأبيض.

واجتازت البلاد هذا الرقم الضخم اليوم الاثنين، بعد أكثر من عام بقليل على أول حالة وفاة في الولايات المتحدة بسبب الفيروس.

وقال البيت الأبيض: إن بايدن سيلقي كلمة عند غروب الشمس تكريمًا لمن فقدوا حياتهم. وستنضم إلى بايدن السيدة الأولى، جيل بايدن، ونائبة الرئيس، كامالا هاريس وزوجها دوغ إمهوف.

كورونا في أمريكا:

وفي وقت سابق الأحد، قال مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي: إن من المحتمل أن يظل الأمريكيون بحاجة لوضع الكمامات في عام 2022 حتى مع تخفيف قيود أخرى مفروضة لمكافحة كوفيد-19.

وتشهد أعداد الإصابة اليومية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تراجعًا كبيرًا، لكن ما زال آلاف الأمريكيين يلقون حتفهم يوميًّا بسبب الفيروس، وجرى تطعيم أقل من 15 بالمائة من السكان.

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