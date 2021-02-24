بايرن ميونخ يُكافئ جمال موسيالا

المواطن - مروة نبيل

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تستعد إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني، لمكافأة نجم الفريق الأول لكرة القدم الشاب جمال موسيالا بطريقتها الخاصة، بعد ظهوره بشكل مميز مؤخرًا.

بايرن ميونخ يُكافئ موسيالا

وأشارت صحيفة “سبورت بيلد”، إلى أن لاعب خط الوسط الشاب سيوقع على أول عقد احترافي في مسيرته في عيد ميلاده الـ18، يوم الجمعة المقبل.

ولفتت الصحيفة إلى أن إدارة بايرن ميونخ تسعى لتوقيع عقد مع موسيالا يمتد إلى صيف عام 2026، ومن المقرر أن يحصل على راتب سنوي يُقدر بـ5 ملايين يورو، للحفاظ على اللاعب الذي يحظى باهتمام عدد من الأندية.

وشارك موسيالا بشكل أساسي في مباراة لاتسيو ضد بايرين ميونخ ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2021، ونجح في إحراز الهدف الثاني خلال المباراة التي انتهت بفوز العملاق البافاري برباعية مقابل هدف.

وسجل رباعية الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ كل من؛ روبرت ليفاندوفسكي، جمال موسيالا، ليروي ساني وفرانشيسكو أتشيربي بالخطأ في مرماه عند الدقائق 9، 24، 42 و47، فيما أحرز هدف لاتسيو الوحيد، خواكين كوريا عند الدقيقة 49.

البايرن يتألق أوروبيًا

على الجانب الآخر، يُقدم بايرن ميونخ بقيادة مدربه هانز فليك مستوى مميزًا خلال منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، ليقترب من تحقيق رقم مميز في المسابقة القارية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

واقترب بايرن ميونخ بطل دوري أبطال أوروبا 2020 من خطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من المسابقة القارية، حيث يصعب على لاتسيو الإيطالي تعويض خسارته والفوز على العملاق البافاري برباعية على الأقل في مباراة الإياب.

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