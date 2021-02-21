بدء العمل في مركز لقاحات كورونا بمحايل

المواطن - حسن عسيري - أبها

اسمع الخبر

دشنت صحة عسير صباح اليوم الأحد مركز لقاحات كورونا في محافظة محايل، وبدء حملة التطعيم، حيث تم إعطاء أول جرعة من اللقاح.

ونصحت الصحة المواطنين والمقيمين بالمبادرة للتسجيل؛ لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وحماية لهم – بإذن الله – من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مجددةً تذكير الجميع بمجانية اللقاح، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة – أعزها الله – .

مراكز لقاحات كورونا في عسير

وأوضحت صحة عسير أن مركز اللقاحات بمحافظة محايل يعتبر ثاني مركز تابع لصحة عسير بعد مركز مدينة أبها؛ وقد تم تهيئة المركز وتوفير جميع الخدمات اللازمة فيه، كما أنه مصمم بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة، وبآلية عمل منظمة من خلال تجهيز منطقة استقبال و ٥ مناطق تسجيل و ٨ عيادات تطعيم ومنطقتي انتظار قبل التطعيم ومنطقتي انتظار بعد التطعيم، إضافةً إلى غرفة للطوارئ ومنطقة حفظ وتحضير اللقاح بطاقة استيعابية يمكن أن تصل إلى ٩٦٠ مستفيدًا بالمركز يوميًا يديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة.

وأضافت أنه سوف يكون هناك عدد من المواقع الأخرى في المنطقة يجري العمل على تجهيزها؛ لتكون مراكز مجهزة لتقديم اللقاح.

شارك الخبر







شارك الخبر