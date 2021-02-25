بدر العساكر مهنئًا ولي العهد: يا من تسكن في وريدنا تدوم لك العافية

هنأ بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة أن من الله عليه بالشفاء.
وقال بدر العساكر في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “يا من تسكن في وريدنا تدوم لك العافية”.
يا من تسكن في وريدنا
تدوم لك العافية سيدي 🙏🏼💚 pic.twitter.com/40w8fBGnBQ
— بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) February 24, 2021
وكان ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، قد غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن من الله- جل جلاله- عليه بالصحة والعافية.
وأعلن الديوان الملكي مساء أمس الأربعاء أن صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظه الله- عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية.
وجاء في نص بيان الديوان الملكي:
“بيان من الديوان الملكي”
أجرى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظه الله- عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح هذا اليوم الأربعاء 12/ 7/ 1442هـ الموافق 24/ 2/ 2021م في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت هذه العملية ولله الحمد بالنجاح، هذا وقد غادر سموه- حفظه الله- المستشفى بعد أن منّ الله- جل جلاله- عليه بالصحة والعافية.
حفظ الله ولي العهد ووقاه من كل مكروه ومتعه بالصحة والعافية.
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