بدر العساكر مهنئًا ولي العهد: يا من تسكن في وريدنا تدوم لك العافية

المواطن - الرياض

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هنأ بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة أن من الله عليه بالشفاء.

وقال بدر العساكر في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “يا من تسكن في وريدنا تدوم لك العافية”.

يا من تسكن في وريدنا

تدوم لك العافية سيدي 🙏🏼💚 pic.twitter.com/40w8fBGnBQ — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) February 24, 2021

وكان ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، قد غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن من الله- جل جلاله- عليه بالصحة والعافية.

وأعلن الديوان الملكي مساء أمس الأربعاء أن صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظه الله- عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية.

وجاء في نص بيان الديوان الملكي:

“بيان من الديوان الملكي”

أجرى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظه الله- عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح هذا اليوم الأربعاء 12/ 7/ 1442هـ الموافق 24/ 2/ 2021م في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت هذه العملية ولله الحمد بالنجاح، هذا وقد غادر سموه- حفظه الله- المستشفى بعد أن منّ الله- جل جلاله- عليه بالصحة والعافية.

حفظ الله ولي العهد ووقاه من كل مكروه ومتعه بالصحة والعافية.

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