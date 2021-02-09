بدر بانون : نسعى لحصد الميدالية البرونزية

المواطن - مروة نبيل

أكد المغربي بدر بانون أن فريقه الأهلي المصري ظهر بشكل جيد ضد بايرن ميونيخ رغم الخسارة، متمنيًا حصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

بدر بانون يُشيد بالأداء:

وتحدث بدر بانون عن مواجهة الأهلي ضد بايرن ميونيخ قائلًا: “كنا ندرك صعوبة المباراة أمام فريق كبير بحجم الفريق الألماني، وكان هدفنا تقديم أفضل ما لدينا”.

وتابع خلال تصريحاته التي نقلها حساب النادي الأهلي المصري الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “قدمنا مباراة جيدة، وفقدان التركيز في بعض اللحظات كان وراء اهتزاز شباكنا، نشعر بالرضا عن مستوانا في تلك المواجهة”.

واختتم بدر بانون تصريحاته قائلًا: “نتطلع إلى تقديم مستوى جيد في المباراة المقبلة ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بالميراس البرازيلي، ونريد تشريف النادي الأهلي المصري وحصد الميدالية البرونزية”.

وانضم المغربي بدر بانون إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من الرجاء البيضاوي، وأصبح من العناصر الأساسية في تشكيلته، ويُقدم مستوى مميزًا.

الأهلي المصري ضد بايرن ميونيخ:

ولعب الأهلي المصري ضد بايرن ميونيخ الألماني، مساء يوم الاثنين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، ونجح في تحقيق الفوز بهدفين دون رد سجلهما المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي المصري ضد بالميراس البرازيلي، مساء يوم الخميس المقبل، لتحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع، فيما يواجه بايرن ميونيخ فريق تيجريس المكسيكي، في اليوم ذاته ضمن منافسات نهائي مونديال الأندية.







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