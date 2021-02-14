بريطانيا تطور لقاحًا للتغلب على كل تحورات كورونا 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

يعمل علماء في بريطانيا على تطوير لقاح عالمي ضد كوفيد-19، من شأنه أن يتغلب بشكل فعال على جميع تحورات فيروس كورونا، ووعدت بأن يكون جاهزًا في أقل من عام.

ويعمل الباحثون في جامعة نوتنجهام على مصل يستهدف جوهر المرض، بدلًا من بروتين الفيروس، ذلك لأنه أقل عرضة للطفرة، وإذا نجحت هذه الخطوة، فستوفر على المختبرات الاستمرار في تغيير اللقاحات الحالية لتناسب الفيروس المتحور.

كيف يعمل اللقاح ؟

ويعمل باحثو جامعة نوتنجهام مع شركة Scancell التي تتخذ من أكسفورد مقرًا لها لإنتاج لقاح شامل، والشركة واحدة من عدد من الشركات الأمريكية والأوروبية التي تحاول صنع لقاحات مقاومة للطفرات، وسيطلق العلماء تجارب على البشر في وقت لاحق من هذا العام بعد نتائج اختبارات واعدة أجريت على الفئران.

وتشير العلامات المبكرة إلى أن منتجهم القائم على الحمض النووي يعطي استجابة قوية للأجسام المضادة والخلايا التائية التي يرتبط بها الفيروس.

وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك إنه يأمل أن يصبح كوفيد فيروسًا قابلًا للعلاج ومرض يمكن للجميع التعايش معه بعد تقديم لقاح لجميع البالغين في بريطانيا بحلول سبتمبر.

فيروس كورونا في بريطانيا

ووصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بريطانيا إلى 4,027,106 حالة، لتصبح بذلك الدولة الخامسة على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات، وتُوفي 116,908 شخصًا بينما تعافى 2,125,331 شخصًا، وعلى الصعيد العالمي، أُصيب 109,167,919 شخصًا، وتُوفي 2,406,689 شخصًا، بينما تعافى 81,214,047 شخصًا.

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