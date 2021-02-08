بقير يحصد جائزة هدف الجولة في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

حصد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، التونسي الدولي سعد بقير، جائزة هدف الجولة الـ17 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بقير يحصد هدف الجولة:

وأشار حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الجمهور اختار هدف سعد بقير الذي أحرزه في الوقت القاتل في شباك الهلال ليحصل على هدف الجولة الـ17.

وسجل سعد بقير هدفًا قاتلًا عند الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، ليقود الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها لتحقيق الفوز على الهلال، بعدما كانت المباراة في طريقها إلى الانتهاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/ 2، ويلحق الهزيمة الأولى بالزعيم هذا الموسم.

وكان يُنافس المهاجم الأبهاوي على أفضل هدف في الجولة كل من؛ هدف نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ألكسندر ميتريتا في شباك الوحدة، والهدف الذي أحرزه نجم نادي العين، خوانبي أنور ليقود فريقه لتحقيق الفوز على الاتفاق.

جدول ترتيب الدوري بعد الجولة الـ17:

وعلى الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل انطلاق الجولة الـ18، كالتالي؛ الشباب في الصدارة بـ35 نقطة، وبفارق نقطتين الأهلي، ثم الهلال بـ30 نقطة، يليه الاتحاد بـ28 نقطة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الخامس برصيد 25 نقطة، ثم النصر بـ24 نقطة، بالتساوي مع الاتفاق وأبها أصحاب المركزين السابع والثامن، وحل القادسية تاسعًا برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطة عن الوحدة.

ويتواجد الفيصلي في المركز الـ11 برصيد 20 نقطة، وبفارق نقطة عن الرائد، يليه الفتح بـ18 نقطة، ثم الباطن برصيد 17 نقطة، ويحتل ضمك المركز الـ15 برصيد 13 نقطة، بالتساوي مع العين متذيل جدول ترتيب دوري المحترفين.







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