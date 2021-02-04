بلجيكا تبدأ محاكمة الدبلوماسي الإيراني أسدي ومفاجآت في التحقيق

المواطن - متابعة

بدأت بلجيكا محاكمة الدبلوماسي الإيراني المتهم بالإرهاب أسد الله أسدي، فيما من المقرر أن يصدر القضاء البلجيكي الحكم بعد قليل بحقه وبحق خلية إرهابية كان يقودها الدبلوماسي الإيراني.

قنبلة شديدة الانفجار:

وأسد الله أسدي وأعوانه متهمون بمحاولة القتل وتشكيل مجموعة إرهابية، حيث ذكر رئيس المحكمة البلجيكي أن القنبلة التي نقلها الدبلوماسي الإيراني أسدي كانت شديدة الانفجار.

أسدي يعد بمكافأة خيالية:

وذكر تقرير المحققين البلجيكيين أن الدبلوماسي الإيراني وعد عناصر الخلية الإرهابية بمكافأة خيالية.

في سياق متصل، أفاد مراسل قناة العربية بأن وثائق التحقيق رصدت تحركات الدبلوماسي الإيراني أسدي في 11 دولة أوروبية.

وكان الادعاء طلب هذه العقوبة القصوى خلال المحاكمة التي جرت في نهاية نوفمبر في المحكمة الجنائية للمدينة الساحلية الفلمنكية، وأثار هذا الملف الذي يجمع بين الإرهاب والتجسس، توترًا دبلوماسيًا بين طهران والعديد من العواصم الأوروبية، بما في ذلك باريس.

بلجيكا تحبط الهجوم الإرهابي:

وأحبطت السلطات في بلجيكا الاعتداء الذي كان سيستهدف في 30 يونيو 2018، في فيلبنت قرب باريس، التجمّع السنوي الكبير للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانيّة، وهو ائتلاف معارضين يضم حركة مجاهدي خلق.

وفي صباح ذلك اليوم، أوقفت الشرطة زوجين بلجيكيين من أصل إيراني في منطقة بروكسل وبحوزتهما 500 غرام من مادة متفجرة وجهاز تفجير في سيارتهما.

ويمثل الزوجان المعتقلان نسيمه نعامي (36 عامًا) وأمير سعدوني (40 عامًا)، إلى جانب أسد الله أسدي ورجل آخر يُشتبه بضلوعه في القضيّة ويُدعى مهرداد عارفاني (57 عامًا)، أمام محكمة أنتويرب الجنائية.







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