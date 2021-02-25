بلدية وادي ابن هشبل تبدأ توزيع منح على المواطنين

المواطن - سلمان ال مقرح

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أعلنت بلدية وادي ابن هشبل عن البدء بإجراءات توزيع المنح للمواطنين المشاركين ضمن القوات السعودية في سوريا والأردن ممن صدرت لهم الأوامر السامية.

وأضافت أن من يوجد لديه طلب مراجعة البلدية لتحديث بياناتهم عليهم الحضور والالتزام التام بالإجراءات الاحترازية ويتم ذلك وفق الجدول الزمني المحدد والمرفق خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 1442/7/16 هـ إلى يوم الخميس الموافق 1442/7/27 هــ، مع ضرورة إبراز تطبيق توكلنا قبل الدخول.

وتابعت البلدية “أنه يمكن مراجعة الأسماء من خلال زيارة حساب البلدية على تويتر.

بلدية وادي ابن هشبل (@wadih_hashbal).

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